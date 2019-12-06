Батуми, Грузия, , 12:40 — REGNUM Акцию протеста 6 декабря провела оппозиция в грузинском городе Батуми. Об этом сообщает местный телеканал AjaraTV.

По данным журналистов, в акции приняли участие несколько сот человек. Активисты провели шествие. Колонна прошла от центрального городского парка до здания правительства Аджарии. Главным лозунгом акции было «Вместе против одного».

«Выборы в парламент и Верховный совет Аджарии должны проводиться по пропорциональной системе, независимо от того будут они досрочными или нет. В противном случае выборы пройдут без [основателя правящей партии Бидзины] Иванишвили и его стаи», — сказал журналистам канала оппозиционный политик Мурман Думбадзе.

Сообщается, что после завершения акции многие ее участники отправились в Кутаиси, где сегодня, 6 декабря, также запланирован марш протеста.

Как передавало ИА REGNUM, разные оппозиционные силы Грузии объединись для борьбы с партией власти «Грузинская мечта», чтобы добиться изменений выборного законодательства. После того, как законопроект, предполагающий проведение избирательной реформы, не получил большинства на голосовании в парламенте, в разных городах Грузии начали проводить массовые акции протеста.

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