Рига, , 12:28 — REGNUM Депутат Европарламента и бывший лидер партии «Сасканя» Нил Ушаков готов принять участие на внеочередных выборах в Рижскую думу, если они состоятся. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на свои источники.

«Если они (выборы) состоятся партия «Согласия» поддержит кандидатуру Нила Ушакова в своем списке», — заявил избранный этой осенью новый лидер движения Янис Урбанович.

Напомним, ранее министерство среды и регионального развития Латвии и лично министр Юрис Пуце начали консультации о поиске юридических оснований для роспуска Рижской думы. В Сейм Латвии поступил законопроект, предусматривающий продление срока полномочий новой Думы, в случае перевыборов.

В настоящее время власть в Риге принадлежит коалиции партий «Согласия» и «Честь служить Риге», которая поддерживается группой депутатов «Рига», все бывшие члены различных националистических партий. Их лидер Друвис Клейнс недавно был избран на пост вице-мэра города.