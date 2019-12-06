Афины , , 12:33 — REGNUM Власти Греции объявили персоной нон грата посла Ливии в Афинах. Поводом стал турецко-ливийский меморандум по разграничению морских зон, сообщает 6 декабря газета Ethnos со ссылкой на источник в греческом правительстве.

Ранее МИД Греции потребовал представить до 6 декабря текст меморандума, однако ливийский дипломат этого не сделал. Утром посла вызвали в греческий МИД и объявили, что он должен покинуть страну в назначенный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря парламент Турции ратифицировал подписанный с Ливией меморандум о взаимопонимании. Греция считает это соглашение пренебрежением к своим географическим интересам, поскольку в эту морскую зону попадает Кипр, где находится греческая община.

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