Пхеньян, , 12:37 — REGNUM Если заявление американского президента Дональда Трампа были запланированными и преднамеренными, то это «опасный вызов». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Известно, что данное заявление было сделано на следующий день после высказывания начальника генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

В заявлении дипломат выразила недовольство в связи с заявлением Трампа, а также подчеркнула, что в случае повторения подобных преднамеренных высказываний, КНДР начнёт жёстко выступать против США.

В то же время замминистра отметила, что КНДР и США сохраняют дружеские отношения, поскольку «глава страны не делал никаких заявлений, направленных в адрес Трампа».

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР.

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