Москва, , 12:26 — REGNUM Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений. Такую возможность Москва готова обсуждать с Вашингтоном, однако намерена ставить перед американской стороной собственные вопросы, которые «немало». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что системы «Сармат» и «Авангард» подпадают «под охват будущего договора, если этот договор на момент постановки на боевое дежурство данных систем останется в силе».

«По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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При этом, по словам Рябкова, пока неясно, готовы ли США рассматривать этот вопрос именно в таком ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США, заканчивается 5 февраля 2021 года. Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

На сегодняшний день Вашингтон пока не определился, стоит ли продлевать этот договор, который президент США Дональд Трамп считает «неудачным». Россия в свою очередь предложила Соединённым Штатам продлить СНВ-3 на пять лет или, если это неприемлемо, и на меньший срок.

Напомним, в середине ноября новейшая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» была впервые испытана в условиях Арктики. Сообщается, что пуск был осуществлен истребителем МиГ-31К Воздушно-космических сил России по цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты. Ракета смогла развить скорость в 10 Махов.

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