Тегеран, , 12:18 — REGNUM США признают, что ракетная программа Ирана не является запрещённой резолюциями Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 6 декабря заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на своей официальной странице в соцсети Twitter, сославшись на специального представителя США по Ирану Брайана Хука.

«Хук сделал для европейским партнёрам своевременное напоминание, в котором открыто признал, что ракетная программа не запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН», — написал в своем сообщении Зариф.

Также он процитировал слова Брайана Хука, которые тот произнес на брифинге в Госдепе 5 декабря текущего года: «Один из недостатков иранской ядерной сделки заключается в том, что она положила конец запрету на испытание Тегераном ракет».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что иранские силы безопасности убили не менее 1000 протестующих в ходе подавления беспорядков в стране в середине ноября.