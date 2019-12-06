Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Сценарий быстрого выхода из сложившегося в Грузии политического кризиса является нереалистичным. Такое предположение 6 декабря высказал посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Нереалистично немедленно найти компромисс и решить вопрос», — сказал журналистам дипломат.

При этом он отметил важность диалога. Харцель также рассказал, что у него после первой встречи представителей оппозиции и партии власти появилось ощущение, что у сторон есть желание прийти к компромиссу.

Как передавало ИА REGNUM, первая встреча партии власти «Грузинская мечта» и оппозиции прошла 30 ноября и закончилась безрезультатно. Оппозиция твердо настаивала на внесение изменений в систему выборов депутатов парламента, а для представителей власти такой вариант является неприемлемым.

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