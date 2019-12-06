Ташкент, , 12:08 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее процедуру государственных закупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Утвердить «дорожную карту» по переводу в электронную форму процедур осуществления государственных закупок путем конкурсных и тендерных торгов с использованием информационно-коммуникационных технологий», говорится в постановлении.

Документом установлен порядок, в соответствии с которым начиная с 1 января 2020 года государственным заказчикам предоставляется право осуществлять государственные закупки в разрезе регионов среди отечественных производителей.

Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с акционерным обществом «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» поручено в месячный срок обеспечить создание на торговой площадке электронного магазина специального информационного портала по государственным закупкам дополнительной страницы, предоставляющей возможность государственным заказчикам осуществлять государственные закупки в разрезе регионов (Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента) среди отечественных производителей (исполнителей работ, поставщиков услуг).

«Министерству финансов Республики Узбекистан организовать, начиная с 1 января 2020 года, на базе Учебного центра по подготовке и переподготовке работников финансовых органов и финансово-учетных подразделений бюджетных организаций специальные курсы по государственным закупкам для работников государственных органов и других организаций с широким привлечением к учебному процессу ведущих специалистов данной сферы», говорится в постановлении.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Кучкарова и советника президента республики Равшана Гулямова.