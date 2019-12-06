Джакарта, , 12:03 — REGNUM В октябре 2019 года Индонезию посетило 1,35 млн иностранных туристов, что на 4,86% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Antara.

Центральное статистическое агентство Индонезии зафиксировало, что с января по октябрь 2019 года количество иностранных туристов достигло 13,62 млн, что на 2,85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иностранные туристы, посещающие Индонезию в течение 2019 года, в основном прибыли из Малайзии (2,58 млн человек), из Китая (1,77 млн человек), из Сингапура (1,55 млн человек), из Австралии (1,15 млн человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, красоту островов Ломбок и Сумбава в провинции Западная Нуса-Тенгара продвигают в Австралии на индонезийском фестивале.

Читайте ранее в этом сюжете: Красоту индонезийских островов Ломбок и Сумбава продвигают в Австралии