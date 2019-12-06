Москва, , 12:03 — REGNUM В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за преследование интернете, мессенджерах и соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Участники круглого стола в Госдуме отмечают распространение нового негативного явления и настаивают на защите граждан от киберсталкинга.

В ряде зарубежных стран подобные действия именуют «сталкингом» (от английского «to stalk» — преследовать, выслеживать) и относят к преступлениям, за которые установлено наказание, в том числе уголовное.

Эксперты предлагают также предусмотреть наказание за это преступление в российском Уголовном кодексе.

Таким образом, в Госдуме намерены подготовить законопроект о противодействии киберсталкингу и наказании за это деяние. Поправки предлагается ввести в статьи 63 и 119 Уголовного кодекса РФ.