Нальчик, , 12:58 — REGNUM Ясельные блоки, водопроводные сети, фельдшерско-акушерские пункты и спортивные объекты построили в 2019 году в Кабардино-Балкарии (КБР) по различным национальным проектам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам «контрольного часа», который 5 декабря провел глава республики Казбек Коков с правительством КБР.

Отмечается, что на 1 декабря завершено строительство и получено разрешение на эксплуатацию 18 блоков-яслей для детей в возрасте до трех лет, мини-футбольного поля в селе Аушигер, стадиона в Атажукино, фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Саратовское, водоснабжения в селе Сармаково.

В рамках проекта «Чистая вода» построены водопроводные сети в сельских поселениях Белоглинское и Дальнее. Кроме того, как сообщается, 123 объекта образования, здравоохранения, культуры. спорта и социальной сферы оснащены новым транспортом, оборудованием и инвентарем. Благоустроено 145 дворов и 28 общественных территорий.

Напомним, в текущем году Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта «Наука». Обший объем финансирования проектов из федерального и республиканского бюджетов в этом году составит 5 млрд 455 млн рублей.

Читайте также: Детская больница в Кабардино-Балкарии получила новый томограф