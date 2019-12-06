Исламабад, , 11:58 — REGNUM Бывшая «Мисс Пакистана» Заниб Навид погибла в автокатастрофе, об этом 6 декабря сообщает Geo TV.

Трагедия произошла в Соединенных Штатах, штате Мэриленд, ей было всего 32 года. Причиной произошедшего стал человеческий фактор — Навид не справилась с управлением транспортного средства.

Девушка одержала победу на конкурсе красоты Пакистана в 2012 году, затем она представляла страну на конкурсе «Мисс мира» на Филиппинах.

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