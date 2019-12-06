Сеул, , 11:55 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Самоа, страдающим от вспышки кори. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $100 000. Известно, что помощь будет оказана через Международное движение Красного Креста и Красного полумесяца (МФКК и КП).

По данным МИД Южной Кореи, в ноябре текущего года в Самоа было объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией кори. По состоянию на 5 декабря, корью заражены 4 300 человек, 63 человека скончались.

«Мы надеемся, что наша поддержка поспособствует улучшению ситуации в Самоа», — сообщили представители министерства.