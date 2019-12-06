Цхинвал, , 11:54 — REGNUM Председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев на парламентской сессии 5 декабря распорядился создать из депутатов комиссию, которая должна проверить обвинения о подлоге документа в его адрес.

«Мы знаем, сколько кривотолков вызвала ситуация с обвинением меня и фракции «Единая Осетия» в подлоге документа сессии», — сказал Тадтаев.

Он также заявил, что безосновательная критика в адрес спикера парламента или его заместителя не допустима, и он может доказать, что не совершал подлога. В случае неподтверждения обвинений Тадтаев оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением на клевету в свой адрес.

«Я зачитал то, что поставили передо мной по итогам сессии. Ни одной буквы или запятой я не собирался в нем менять и не менял», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября была сорвана сессия парламента Южной Осетии после того, как в ее повестку один из депутатов попытался включить вопрос о вынесении вотума недоверия главам министерств юстиции и внутренних дел Залине Лалиевой и Игорю Наниеву.

Депутаты предложили сделать перерыв на 15 минут, чтобы изучить документы, касающиеся данного вопроса, но в зал заседания так и не вернулись.

Стоит отметить, что 5 декабря большинство депутатов отказались выносить министрам вотум о недоверии.