6 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Проявлять благодушие, добросердечность, заботу о детях, всех детях мира, безусловно, важно и нужно, но хотелось бы понять о какой человеконенавистнической идеологии идет речь? Что заключает в это понятие Дмитрий Медведев? Можно ли считать таковой идеологию, с которой сталкиваются российские дети, растущие в отдаленных от Москвы регионах, не получающие качественные медицинские услуги или вовсе не имеющие к ним доступ ввиду их как такового отсутствия?

Галина Смирнова, , 12:02 — REGNUM Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции выразил беспокойство по поводу детей из Сирии, подчеркнув, что в ряде случаев они росли в абсолютно чудовищных условиях и получили порцию человеконенавистнической идеологии. Премьер также отметил, что некоторые страны Европы отказываются принимать таких детей и если наша страна принимает их, то мы должны проводить комплексную реабилитацию каждого ребёнка.

«Три толстяка». Цитата из фильма Алексея Баталова, 1966

Проявлять благодушие, добросердечность, заботу о детях, всех детях мира, безусловно, важно и нужно, но хотелось бы понять о какой человеконенавистнической идеологии идет речь? Что заключает в это понятие Дмитрий Медведев? Можно ли считать таковой идеологию, с которой сталкиваются российские дети, растущие в отдаленных от Москвы регионах, не получающие качественные медицинские услуги или вовсе не имеющие к ним доступ ввиду их как такового отсутствия, вынужденные ходить в школу пешком несколько километров лесной тропинкой, испытывая страх перед дикими животными, испытывающие унижения от сверстников, чьи родители не в состоянии оплатить завтрак в школе или, заканчивающих жизнь самоубийством от осознания безысходности, от осознания, что выбраться им из села, где людей становиться все меньше, нет возможности?!

Да, Дмитрий Медведев заметил, что состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов удручающее, подчеркнув, что в сарае лечить людей невозможно, определив сумму — размером около 550 млрд рублей, которая потребуется в ближайшие пять лет для улучшения состояния первичного звена: строительство и оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, а также улучшение условий труда медицинских сотрудников. Да, но на это потребуется целых пять лет. Притом, что другие планы правительства в иных отраслях экономики пока не вяжутся с планами по развитию территорий, а значит определять где, как, кто, когда будет строить поликлиники, какого масштаба и расчетной мощности, будут небыстро. Сроки могут сместиться. Хотя неспешность именно в сфере здравоохранения может стоить жизни многих россиян и в конце концов существования самого государства. Так, например, один из международных финансовых институтов, на опыт которых в своих реформах любят традиционно ссылаться российские законодатели и чиновники, Всемирный банк отвел России максимум 100 лет на развитие человеческого капитала. Чтобы догнать по этому показателю развитые страны нам понадобиться как минимум 50 лет.

Кроме того, известно, что нацпроект по здравоохранению в большей степени предусматривает продолжение взятого ранее Минздравом курса — развитие платной медицины. С учетом платного образования кадры, выращенные медицинскими ВУЗами, конечно, будут предпочитать отбить вложенные в обучение деньги, соответственно, трудоустраиваться в частые клиники. Как сообщал портал Курьер Бердск в конце октября этого года, министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации о необходимости увеличить число бюджетных мест в медицинских ВУЗах с сегодняшних 27 тысяч до 30−35 тысяч. Но увеличат ли? В любом случае выпуск большего количества врачей состоится нескоро — минимум спустя 6 лет.

Ранее Владимир Путин также отмечал удручающее состояние первичного звена и требовал исправить ситуацию. Что стало происходить после поручений Президента — всем известно. Приписывать высокие или пусть средние заработные платы, которые бы на слух воспринимались вполне сносными, не получилось, так же как и решать задачи по исправлению статистики путем игры со ставками, окладами, нагрузками, дополнительными полномочиями. Врачи просто стали покидать свои рабочие места. Терять им по большому счету нечего. А когда человеку нечего терять — это и есть самое опасное состояние общества, опасное для государственности!

А в это время гибнут люди, просто умирают. Как сообщает портал Новый День в ходе окружного совещания при полпреде президента России в УрФО, посвященного реализации нацпроектов в Свердловской области, советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Лариса Кузьмина говорила о том, что в регионе отмечается снижение рождаемости, регистрируется естественная убыль населения, и «предстоит большая работа в сфере здравоохранения, чтобы переломить эти тренды». Она представила информацию, согласно которой, в Кировграде, Таборах, Каменске-Уральском, Полевском и Тугулыме показатели смертности от онкологии существенно выше, чем в целом по региону — в некоторых городах от рака умирают в 3,2 раза чаще, чем по области. В Дегтярске, Нижнем Тагиле, Туре, Кировграде и Каменске-Уральском показатели смертности от болезней сердечно-сосудистой системы также превышают нормативные. Иногда — в 2,5 раза.

По словам Кузьминой, это связано, в том числе, и с низкой обеспеченностью врачами. По данным Минздрава РФ, показатель в Свердловской области составляет — 28 врачей на 100 тысяч человек, тогда как по России тот же показатель — более 37,6 на 100 тысяч. «Критическая ситуация в таких городах как Ивдель, Камышлов, Дегтярск, Нижний Тагил. И там высокие показатели смертности», — подчеркнула Кузьмина. Только за последнее время численность врачей сократилась почти на тысячу человек. Сейчас в Свердловской области работают больше 12 тысяч специалистов и этого очень мало.

«Хирурги, врачи скорой медицинской помощи, участковые терапевты — показатель обеспеченности этими специалистами в два раза ниже, чем в целом в России. Как следствие — возрастает нагрузка на оставшийся персонал. Основной причиной увольнения тагильских хирургов стали сверхнормативные нагрузки», — отметила советник.

Уральская история массового увольнения врачей — одна из самых громких. Были зафиксированы и другие случаи — в Пятигорске и Владимирской области. На Дону на днях из Новочеркасского стационара инфекционной больницы уволились все врачи, из-за чего учреждение остановило свою работу. Причины, из-за которых уволились врачи, местные власти пообещали устранить. Сейчас ищут новых и уговаривают прежних докторов вернуться. А пока, как сообщали донские СМИ, дети будут проходить лечение в местной детской городской больнице, а взрослые — в больницах соседних городов и районов, в частности — в ЦРБ Аксайского района и первой горбольнице Ростова. Как и в Свердловской области, в Донском крае не самая благополучная демографическая ситуация и подобные проблемы не способствуют ее выравниванию.

Мало того, что в России снижение демографии, так и качественный состав населения тоже стремительно меняется. По данным ВЦИОМа, опубликованным не так давно РБК, уехать из страны навсегда хотели бы меньше 5% молодежи, 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование, поработать, а потом вернуться. А вот по оценкам Левада-центра, уехать из России хотели бы 53% молодых россиян. Среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне наиболее часто называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей. В Начале этого года портал «Проект.Медиа» проанализировал официальную статистику о том, сколько россиян уезжают из страны. Авторы исследования пришли к выводу, что масштабы эмиграции по сравнению с официальными данными Росстата, занижены в несколько раз, хотя при этом и госстатистика выглядит пугающей.

В 2017 году, согласно данным Росстата, как пишут авторы исследования, Россию покинули 377 тысяч человек. Это рекордный показатель за последние пять лет. По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза. Эксперты сравнили эти цифры с количеством эмигрировавших россиян, которое зафиксировали ведомства принимающих стран. При этом использовалась статистика за 2016 год, поскольку данные за этот период доступны в большинстве зарубежных государств. Расхождения оказались существенными. Россия по данным аналитиков оказалась на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю — только Индия и Мексика. При этом мы обогнали по темпам эмиграции даже самую густонаселенную страну: Китай покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина. Кто заменяет россиян в России? Мигранты — в первую очередь, из Узбекистана, затем Таджикистана, Киргизии и немного из Украины и Казахстана. Причем, и здесь статистический учет оказался далеким от идеала. Так, например, по данным «Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном специалистами Института Гайдара и РАНХиГС в январе — апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, их прирост составил 98 тыс. человек. А вот по данным ФСБ, опубликованным изданием РБК, за первое полугодие этого года в Россию прибыли с заявленной целью работы 2,4 млн иностранцев. И это только за полгода!!!

Лидерство принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек. Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в целях работы намного скромнее. За январь—июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте — Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Россию в целях работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании.

Россия прирастает людьми менее требовательными, во всяком случае, пока. Пока они не требуют роста экономики и улучшения качества образовательной и медицинской сфер. Российскому правительству с менее требовательными гражданами по пути?

Между тем, напомним, запросы мигрантов по зарплате стали превышать ожидания россиян. Глядишь, и мигранты станут более требовательными. Но, видимо, решение этих задач достанется другому правительству.

Интересно, что в ходе своей пресс-конференции Дмитрий Медведев заявил, что большинство уезжающих из России вернется в ближайшие полгода. Что же должно такого произойти в мире или России, какой такой коллапс или качественный рывок, чтобы россияне вернулись домой? Об этом, вероятно, знает только премьер!