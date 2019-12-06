Оренбург, , 11:40 — REGNUM Правительство Оренбургской области объявило конкурс на должность министра промышленности и энергетики региона.

Прием документов осуществляется с 6 по 19 декабря. Индивидуальное собеседование с кандидатами запланировано на период 23—27 декабря.

По результатам собеседования будет сформирован список кандидатов, который направят губернатору Оренбургской области для рассмотрения и принятия решения.

Среди требований к кандидатам на министерский портфель указано российское гражданство; владение русским языком; высшее экономическое, юридическое или техническое образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (указанное квалификационное требование не применяется к претендентам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года).

Кроме того, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки должен составлять не менее четырех лет. Приветствуется наличие опыта руководящей работы в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса, промышленности строительных материалов, электроэнергетики.

В правительстве Оренбургской области отметили, что в ходе индивидуального собеседования будут проверять не только профессиональные, но и личностные качества кандидата.

Добавим, ранее объявили конкурс на замещение должностей заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, а также заместителя министра труда и занятости населения.

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