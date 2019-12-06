Гонконг, Китай, , 11:51 — REGNUM Начальник полиции Гонконга Крис Танг призвал жителей региона не нарушать закон во время акций протеста, об этом 6 декабря сообщает Reuters.

Заявление было сделано в преддверии очередного марша протеста, который запланирован на ближайшее воскресенье, 8 декабря.

«Мы надеемся, что наши граждане продемонстрируют всему мира, что жители Гонконга могут провести крупномасштабную акцию мирно и организованно», — цитирует издание слова Танга.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Поводом для беспорядков послужило стремление правительства принять закон, позволяющий экстрадировать обвиняемых в преступлениях для суда в континентальный Китай.

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