Бали, Индонезия, , 11:31 — REGNUM Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс назвала Индонезию самым важным партнером страны в регионе, сообщает Sindonews.

«Нет страны, которая более важна для Австралии, чем Индонезия. Мы являемся естественными партнерами, мы не только являемся близкими соседями, но и потому, что у нас одинаковые стратегические цели, и мы решили дружить», — заявила министр обороны Австралии после встречи в формате 2+2 на Бали 6 декабря.

«Двусторонние отношения в оборонной области являются ключевыми в достижении всеобъемлющих стратегических партнерских отношений», — отметила Линда Рейнольдс.

Между тем, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о чрезвычайно удовлетворительных отношениях с Австралией на сегодняшний день.

«Мы хотим улучшить эти отношения, потому что считаем Австралию важным другом, партнером. Мы можем выбирать друзей, но не можем выбирать соседей. Это в наших интересах поддерживать хорошие отношения с Австралией», — заявил Прабово Субианто.

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