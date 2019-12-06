Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В Новосибирске задержан начальница отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района. Чиновницу задержали сегодня, 6 декабря, во время совещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В прокуратуре Новосибирской области ИА REGNUM сообщили, что был выявлен факт хищения муниципальной земли.

Прокуратура установила, что 20 июня 2012 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района Новосибирска от имени умершей в 2010 году гражданки приобрела право собственности на земельный участок (815 кв. м), находящийся в муниципальной собственности. Кадастровая стоимость участка — 387 тыс. рублей.

4 декабря 2019 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана, совершённого в крупном размере»).Сейчас следователь устанавливает были ли ещё подобные эпизоды. Ход и результаты расследования дела взяты в прокуратуре на контроль.