Москва, , 11:30 — REGNUM Одиннадцать совместных программ запланированы Союзным государством России и Белоруссии в 2020 году. В союзном бюджете для них предусмотрено 3,2 млрд рублей, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 6 декабря в преддверии 20-летия подписания союзного договора.

«На 2020 год у нас запланировано 11 программ, на которые будет выделено 3,2 млрд рублей», — приводит слова Рапоты ТАСС.

Правительствам также будут предложены новые программы в области медицины, сельского хозяйства, космоса и предупреждения природных и техногенных катастроф. Гидрометцентры России и Белоруссии активно работают вместе, задействуя наземные и космические средства, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Рапота также высказался по вопросу отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Это затрагивает интересы хозяйствующих субъектов, потому необходимо решение, которое бы минимизировало потери бизнеса и максимально удовлетворило потребности населения, отметил он.

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