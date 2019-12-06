Рига, , 11:18 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, в Риге состоится заседание Совета глав правительств Прибалтики и Польши, пишет портал NRA.

Для этого в Ригу прибудут премьер-министры Эстонии Юрий Ратас, Литвы Саулюс Сквернелис и Польши Матуш Моравецкий.

По данным журналистов, стороны обсудят реализацию больших инфраструктурных проектов, в том числе Rail Baltica, его стоимость оценивается в гигантскую для Прибалтики сумму — 3 млрд евро, а также вопросы региональной безопасности.

Запланировано две сессии переговоров и пресс-конференция на 17:00 по местному времени.