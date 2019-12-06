Пекин, , 11:12 — REGNUM Зеркальные ограничительные меры для дипломатов США, работающих в Китае, ввело правительство КНР. Об этом 6 декабря рассказала на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.

Также она уточнила, что американское посольство в Пекине было уведомлено об ответных мерах Китая 4 декабря и с этой же даты ограничения дипломатам США вступают в силу.

Кроме этого, Чуньин подчеркнула, что ограничительные меры в отношении сотрудников посольства и консульств США в Китае и является зеркальными и привела в качестве примера то, что теперь американские дипломаты должны оповещать МИД КНР о планах своих встреч с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай будет отвечать на обвинения США в притеснении уйгуров и возможные американские санкции из-за данных обвинений.