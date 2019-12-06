Бали, Индонезия, , 11:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в начале следующего года Кения откроет свое посольство в Джакарте, сообщает Sindonews.

«Министр иностранных дел Кении заявила, что планирует открыть посольство в Джакарте в начале 2020 года. Таким образом, подготовка уже началась», — заявила Ретно Марсуди после двусторонней встречи с главой МИД Кении Моникой Джума в кулуарах демократического форума на Бали.

Издание отмечает, что стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества. В ходе встречи глава МИД Индонезии подтвердила желание страны заключить преференциальное торговое соглашение с Кенией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократический форум проходит на Бали 5−6 декабря 2019 года.

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