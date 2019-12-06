Вашингтон, 6 декабря 2019, 11:03 — REGNUM Готовность президента США Дональда Трампа менять свои решения в зависимости от требований текущего момента — это единственное, на что Япония может рассчитывать в рамках отношений с США, заявил экономический обозреватель Уильям Спосато в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Спосато, хотя Японии так и не удалось получить от США чётких гарантий того, что они не будут вводить пошлины в отношении импорта японских автомобилей, это, похоже, не имеет никакого значения.
Напомним, ранее США и Япония подписали соглашение по торговым пошлинам. Соединённые Штаты получили то, к чему стремились. В отношении ряда товаров американские производители получили такой же доступ к рынку Японии, которым они могли бы воспользоваться только в рамках соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, от которого Трамп отказался вскоре после вступления в должность.
В рамках торгового соглашения с США Япония предоставила американским фермерам доступ к своему ранее защищённому рынку, на котором потребители в среднем платят намного больше среднего.
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