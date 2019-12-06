Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Готовность президента США Дональда Трампа менять свои решения в зависимости от требований текущего момента — это единственное, на что Япония может рассчитывать в рамках отношений с США, заявил экономический обозреватель Уильям Спосато в статье для издания The Foreign Policy.

«Японии вряд ли нужно было напоминать о рисках, связанных с попытками договориться с президентом США Дональдом Трампом. Она всё равно пошла своим путём. Несмотря на подписание торговой сделки с США, которая, похоже, особо ничего не даст Японии, Токио в настоящее время столкнулся с более жёсткими требованиями США относительно оплаты содержания американских военных баз, расположенных на японской территории», — говорится в статье.

По словам Спосато, хотя Японии так и не удалось получить от США чётких гарантий того, что они не будут вводить пошлины в отношении импорта японских автомобилей, это, похоже, не имеет никакого значения.

«За последние три года пребывания в должности Трамп дал понять, что единственная вещь, в которой можно быть уверенным, — это его готовность изменять позицию в зависимости от требований текущего момента», — отметил эксперт.

Напомним, ранее США и Япония подписали соглашение по торговым пошлинам. Соединённые Штаты получили то, к чему стремились. В отношении ряда товаров американские производители получили такой же доступ к рынку Японии, которым они могли бы воспользоваться только в рамках соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, от которого Трамп отказался вскоре после вступления в должность.

В рамках торгового соглашения с США Япония предоставила американским фермерам доступ к своему ранее защищённому рынку, на котором потребители в среднем платят намного больше среднего.

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