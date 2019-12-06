Вашингтон, , 11:00 — REGNUM ВВС США готовятся к неслыханному сокращению численности военных самолётов, заявил военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.

«Военно-воздушные силы США оказались в странном положении. С одной стороны, они требуют увеличение количества самолётов, а с другой — планируют сократить нынешние силы», — говорится в статье.

Акс отметил, что ВВС США рассматривают возможность списания старых военных самолётов с тем, чтобы сэкономить деньги, которые пойдут на приобретение новых технологий.

«Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов», — говорится в статье.

Автор сослался на мнение аналитика Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, который подчеркнул, что миллиарды долларов, которые ВВС перенаправят на технологические разработки, «в основном буду потеряны», если военно-воздушные силы не смогут выделить дополнительные миллиарды для строительства новых самолётов.

Ганзингер добавил, что списание старых самолётов не позволит ВВС США сэкономить достаточное количество средств «для создания будущих сил».

Напомним, ВВС США хотят в течение пяти лет сэкономить $30 млрд и направить эти деньги на разработку и покупку новых самолётов и технологий, включая бомбардировщики и истребители-невидимки, новое программное обеспечение, а также новые беспилотники.

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