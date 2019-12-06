Вашингтон, 6 декабря 2019, 11:05 — REGNUM Бесконечные зарубежные конфликты США приводят к постепенной деградации американских военных, заявил директор исследований Ближнего Востока в Центре национальных интересов Джил Барндоллар в статье для издания Chicago Tribune.
По словам Барндоллара, американские силы специальных операций превратились в опытных охотников за боевиками, однако их способность выполнять более утомительную, но важную работу по подготовке иностранных войск остаётся под вопросом.
Однако достижения и навыки, полученные в ближнем бою, бледнеют на фоне того, что США потеряли, упустив из виду Россию и Китай, добавил эксперт.
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