Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Бесконечные зарубежные конфликты США приводят к постепенной деградации американских военных, заявил директор исследований Ближнего Востока в Центре национальных интересов Джил Барндоллар в статье для издания Chicago Tribune.

«Бесконечные войны, в которых невозможно одержать победу, приводят к медленной деградации даже самых лучших военных. США следовало бы задуматься как о своих солдатах, так и о будущих конфликтах и положить конец бесплодным военным кампаниям на Большом Ближнем Востоке», — говорится в статье.

По словам Барндоллара, американские силы специальных операций превратились в опытных охотников за боевиками, однако их способность выполнять более утомительную, но важную работу по подготовке иностранных войск остаётся под вопросом.

Однако достижения и навыки, полученные в ближнем бою, бледнеют на фоне того, что США потеряли, упустив из виду Россию и Китай, добавил эксперт.

«Ещё более серьёзным для американской национальной безопасности является тот факт, что бесконечные маленькие войны ухудшают способность военных сражаться и выигрывать крупные войны — войны, которые могут иметь реальные последствия для нашей безопасности и образа жизни», — говорится в статье.

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