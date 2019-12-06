Минск, , 11:10 — REGNUM Белоруссия хочет получать российский газ по цене на уровне Смоленской области плюс расходы на его транспортировку. Об этом 6 декабря заявил журналистам в парламенте Белоруссии премьер-министр страны Сергей Румас.

«Позиция наша — это цена ближайшего от нас региона — Смоленская область — плюс расходы на транспортировку», — приводит агентство БелТА слова белорусского премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Румас заявил журналистам, что у Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.