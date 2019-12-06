Республика Узбекистан, , 10:49 — REGNUM В кенгаш (совет) народных депутатов девятого округа «Лябиховуз» Чиланзарского района Ташкента планирует баллотироваться известный репер Шохрух Шадманов. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях.

Он планирует выдвинуть свою кандидатуру от Либерально-демократической партии Узбекистана. «Как вы знаете, я занимаюсь музыкой в качестве хобби и считаю, что жизнь состоит не только из пения. Я тоже хочу внести свой вклад в развитие нашей родины», — написал рэпер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента, а также в местные кенгаши (советы) народных депутатов. С 18 ноября в республике стартовала агитационная компания.

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