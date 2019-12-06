Киев, , 10:47 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович выступил с предложением поддержать президента страны Владимира Зеленского перед саммитом в «нормандском формате». Он заявил об этом 6 декабря в эфире телеканала «112 Украина».

«Я вчера в эфире предложил поддерживать Зеленского до 9 декабря. Давайте дадим ему ещё один шанс, так как его ждёт встреча с гигантами мировой политики — людьми, которые знают всё о происходящем на планете», — заявил Рабинович.

Помимо этого, он отметил, что украинскому президенту нужно дать подготовиться к данной встрече и дать вотум доверия для установления в стране мира, как требования 73% граждан Украины, отдавших за него свои голоса на президентских выборах Украины весной текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не перестанет быть приоритетом власти и после достижения в Донбассе мира.