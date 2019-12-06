Джакарта, , 10:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что по-прежнему координирует с соответствующими министерствами и ведомствами поиск граждан Индонезии в Сирии, сообщает Sindonews.

В кулуарах демократического форума на Бали, Ретно Марсуди заявила, что граждане Индонезии в Сирии отличаются от беженцев рохинджа в Бангладеш, поскольку те, что в Сирии, знали, что они делают.

«Действительно, некоторые из них стали жертвами, но я уверена, что большинство граждан Индонезии в Сирии знали, что происходит. Теперь, одна из первых задач, которые мы должны сделать, это определить, сколько же граждан Индонезии все еще находятся там», — заявила глава МИД Индонезии.

Отвечая на вопрос, будет ли Индонезия придерживаться того же отношения, что и европейские страны, которые отказались принять своих граждан, ранее вовлеченных в запрещенные группировки в Сирии, Ретно Марсуди заявила, что пока правительство страны не согласовало свою позицию по данной проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезиизаявила, что проблема роли женщин и молодежи будет в центре внимания 12-го демократического форума на Бали.

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