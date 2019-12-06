Анкара, , 10:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска не покинут северо-восток Сирию, пока не очистят его от курдских повстанцев, об этом 5 декабря сообщает агентство Ahval.

«Союзники по НАТО должны серьезно относится к нашим проблемам в области безопасности, так же серьезно, как мы относимся к угрозам альянсу», — приводит агентство слова Эрдогана.

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии 9 октября 2019 года, воспользовавшись выводом американских войск из указанного района.

Целью Анкары является борьба с курдскими повстанцами, сражающимися с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).