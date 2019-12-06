Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Экс-глава Новосибирского района Александр Соболевский возглавит инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области. Об этом, как пишет «Тайга.инфо», заявил губернатор региона Андрей Травников во время представления врио главы района Андрея Михайлова.

Новосибирский региональный госстройнадзор без начальника находится с апреля 2019 года. Прежний руководитель Валерий Анищенко ушёл в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря губернатор Новосибирской области назначил исполняющим обязанности главы Новосибирского района Андрея Михайлова.

Читайте ранее в этом сюжете: И.о. главы Новосибирского района рассказал, зачем назначен на этот пост