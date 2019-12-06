6 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Прием Бурджанадзе в Москве указывает на возможные перспективы оттепели в прерванных и замороженных отношениях между Грузией и Россией. Можно сказать, что новый шаг в желанном направлении сделан. Ждем продолжения.

Авигдор Эскин, , 10:33 — REGNUM МИД России сделал сегодня официальное заявление о встрече в Москве заместителя Министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с председателем партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Это первая официальная встреча высокопоставленного представителя России с политическим лидером Грузии за много лет.

Грузия

В опубликованном российском заявлении указывается на то, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Грузией, «включая возможность восстановления авиасообщения между двумя странами». Это было высказано наряду с пожеланием, чтобы «в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией». В документе также указывалось на российскую позицию невмешательства в текущий политический конфликт в Грузии, являющийся ее внутренним делом.

Невзирая на то, что Нино Бурджанадзе не является в эти дни официальным представителем правительства Грузии, ее встречи на высоком уровне в Москве с видными государственными деятелями и представителями законодательных органов представляют собой прорыв в российско-грузинских отношениях в целом. Об этом свидетельствует официальное упоминание намерения России возобновить прямые рейсы между Москвой и Тбилиси.

Прием Бурджанадзе в Москве на высоком уровне происходит в те дни, когда в Тбилиси и других городах проходят акции протеста против отказа власти, руководимой олигархом Бидзиной Иванишвили, выполнить взятые им ранее обязательства по реформе электоральной системы. В ходе июньских беспорядков председатель «Грузинской мечты» обещал принять закон о переходе на «германскую систему» выборов. Напомним, что сегодня парламент избирается частично посредством голосования в одномандатных округах, а частично — через партийные списки. Все политические партии Грузии (за исключением правящей) активно требовали перехода на выборы всех 150 депутатов парламента только по партийным спискам. Однако позже Иванишвили передумал и торпедировал принятие парламентом поправки к конституции об изменении системы выборов.

Нынешние акции протеста продолжаются уже три недели. Жесткие действия полиции против демонстрантов не умалили их решимости добиться своего. Все политические силы страны объединились против правящей «Грузинской мечты» в попытке урезонить власть и побудить ее к выполнению обещанного. Согласно мнению грузинских и международных экспертов, «германская система» может помочь Грузии избавиться от злоупотребления властью «административного ресурса» в его различных коррупционных вариациях. Провал инициативы по реформированию системы к следующими выборам рассматривается значительной частью грузинской общественности как попытка Иванишвили и его партии одержать победу на грядущих выборах путем использования неблаговидных технологий с опорой на личный капитал миллиардера.

Следует отметить, что в штабе оппозиции действуют сообща люди с противоположными политическими убеждениями. Они сошлись на согласии с необходимостью изменить электоральную систему и только. При всех широких возможностях власти, находящейся сегодня полностью в руках «Грузинской мечты», без необходимости в коалиции с другими партиями, оппозиция сумела создать в стране атмосферу тотального недовольства действиями Иванишвили. Ее поддерживают иностранные посольства и аппарат ЕС. При том, что нынешняя волна протеста была на самом деле спонтанной, народной, а не «цветной» или «оранжевой». Наряду с международной поддержкой оппозиция располагает зеленым светом от местных СМИ. Только один телеканал продолжает безустанно агитировать за власть Иванишвили, а все остальные не скрывают симпатии к протестующим.

Манифестации и пикеты продолжаются по всей стране. В некоторых городах зафиксированы стычки между сторонниками власти и несогласными, дошедшие до рукопашной.

При подъеме шкалы напряженности внутри Грузии чрезвычайно важно, что руководство России выказало добрые намерения по налаживанию добрососедских уз с Грузией и подчеркнуло свою политику невмешательства в ее внутренние дела. Мы видим, что сами протестующие прекрасно осознают это. На демонстрациях не было замечено ни одного антироссийского лозунга.

Важно также зафиксировать, что Россия не повторит ошибок, которые были допущены в свое время при поддержке президента Януковича на Украине. При этом нет и намека на то, что Москва намеревается оборотиться в сторону «национальной» оппозиции.

Прием Бурджанадзе в Москве указывает на возможные перспективы оттепели в прерванных и замороженных отношениях между Грузией и Россией. Можно сказать, что новый шаг в желанном направлении сделан. Ждем продолжения.