Кутаиси, Грузия, , 10:49 — REGNUM Оппозиционные партии и политические движения Грузии планируют 6 декабря проведение массовой акции протеста в городе Кутаиси. Об этом сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

По данным журналистов, начало акции запланировано на 14:00 по местному времени (13:00 мск). Протестующие устроят шествие и выдвинутся к зданию администрации края.

Лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе рассказал журналистам, что оппозиция не намерена отказываться от проведения акций.

«Акции будут продолжаться и в Тбилиси, и в Рустави. Власть должна знать, что общество не остановится и не отступит назад», — заявил Бакрадзе.

Он также подчеркнул, что акция будет мирной.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии объединилась в отношении вопроса об изменении модели выборов в парламент. После того, как законопроект об избирательной реформе не нашел поддержку большинства депутатов парламента из-за позиции правящей партии «Грузинская мечта», оппозиционные партии и движения начали устраивать массовые акции протеста в разных городах страны.