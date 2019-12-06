6 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Правящая «Грузинская мечта» уже не первый раз использует антироссийскую риторику для очернения своих политических оппонентов. Более того, лидер почему-то окрещенной пророссийской партии «Альянс патриотов» Давид Тархан-Моурави заявил недавно, что Россия — оккупант и что его соратники летают в Москву с целью «обманывать русских».

Авигдор Эскин, , 10:31 — REGNUM



Грузия

Все перевернулось в грузинском политическом доме. Стоило лидеру партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе приземлиться в Москве для обсуждения ситуации на Кавказе с российскими государственными деятелями и кормчими политики на Кавказе, как правящая «Грузинская мечта» обрушилась на нее с обвинениями в прокремлевском уклонизме. А оппозиционные силы, ассоциирующиеся по прошлым временам с фигурой Саакашвили, отказались участвовать в этом новом акте маккартизма.

Речь идет не о чудотворных метаморфозах, а об особенностях грузинской политики в целом и о переменах в общественных настроениях в этой стране русской влюбленности. Забегая вперед, мы предупредим, что события последних дней не привели к тотальной рокировке правящей «Грузинской мечты» с «Национальным движением» в теме взаимоотношений с Россией. Однако внезапная готовность лидеров якобы дружественной Москве правящей партии пуститься в риторическую атаку на Бурджанадзе в стиле худших демаршей Саакашвили, и это — только по причине ее готовности вести диалог с лидерами России, удивила многих друзей Грузии повсеместно.

Посудите сами. Вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе обвинил Бурджанадзе, а заодно и всю оппозицию, в приверженности линии Кремля. Иными словами, не только Нино Бурджанадзе, но и «Национальное движение» вместе с отколовшейся от него «Европейской Грузией» являются проводниками воли и политики Кремля. Подобное изречение из уст президента Саломе Зурабишвили привело уже к отмене прямых рейсов между Москвой и Тбилиси этим летом. Напомним, что в ходе июньских беспорядков Зурабишвили назвала Россию врагом, а демонстрантов — рукой Кремля.

Иными словами, правящая «Грузинская мечта» уже не первый раз использует антироссийскую риторику для очернения своих политических оппонентов. Более того, лидер почему-то окрещенной как пророссийской партии «Альянс патриотов» Давид Тархан-Моурави заявил недавно, что Россия — оккупант и что его соратники летают в Москву с целью «обманывать русских». Так и измолвил.

Мы привыкли, что подобные агрессивные выпады исходили от представителей «националов». Оказывается, многое может меняться там в зависимости от политической целесообразности и настроений в обществе. Разумеется, очень трудно представить себе Саакашвили в роли адвоката идеи налаживания отношений с Россией и вовсе невозможно вообразить себе, что Бурджанадзе откажется от конструктивного диалога с Москвой, но амплитуда колебаний на политическом поле Грузии в целом чрезвычайно велика.

Как мы видим, присные олигарха Бидзины Иванишвили нападают в эти дни на Бурджанадзе в стиле антироссийской «поимки ведьм», а оппозиционные лидеры Грузии Григол Вашадзе и Гига Бокерия демонстрируют рассудительность и здравый смысл. Очевидно, что их позиция продиктована желанием не вступать в конфликт с Бурджанадзе в эти дни по причине их единого фронта за изменение электоральной системы. Напомним, что сегодня в Грузии около половины парламента избирается голосованием в одномандатных округах, а чуть больше половины — через общие партийные списки. В ходе июньских демонстраций олигарх Бидзина Иванишвили обещал перейти на единую партийную систему по образцу нынешней Германии, но позже нарушил свое слово и провалил реформу. В связи с этим все политические партии Грузии объединились против него и правящей «Грузинской мечты». И нет сомнений, что прагматичная позиция Вашадзе и Бокерии продиктована в немалой степени их стремлением к продолжению сотрудничества в вопросах реформы с таким значимым лидером оппозиции, как Нино Бурджанадзе.

Можно смело добавить, что полное отсутствие антироссийских и инфернальных лозунгов на акциях протеста последней волны — это прямая заслуга Бурджанадзе и ее сына Анзора Бицадзе. Верно, но следует прибавить к сказанному несомненный фактор перемен настроений в грузинском обществе. Мы наблюдаем фронтальное протрезвление в вопросах налаживания конструктивного диалога с Россией и растущее разочарование в мантре «ЕС и НАТО». Лидеры оппозиции не могут не замечать, как ветер попутно дует в ту сторону, куда плывет корабль Бурджанадзе.

Тем не менее никому не следует питать преждевременных иллюзий по поводу прозрения в стане грузинской «национальной» оппозиции. Также не стоит ликовать по поводу неудержимого обвала позиций олигарха Иванишвили с его «Грузинской мечтой». При нынешнем ходе событий важно не повторить ошибок, сделанных Москвой на Украине при поддержке президента Януковича. Бидзина Иванишвили идет по его стопам, что требует взвешенной оценки происходящего и отказа от ортодоксального следования линии поддержки «наименьшего зла». Вместо возможных попыток заигрывания с «национальной» оппозицией или укрепления позиций Иванишвили Москва может только выиграть от нейтральной роли в нынешнем конфликте.

Умение сохранять позицию неназойливого наблюдателя будет способствовать росту стремления в Грузии к добрососедству. Мы также можем уже констатировать усиление партии Нино Бурджанадзе, что гарантирует ей значительное влияние в следующем правительстве, которое будет сформировано после выборов в парламент осенью 2020 года. Вполне возможен сценарий, при котором правящая «Грузинская мечта» сильно обвалится, но не до полного краха, и сможет сформировать следующее правительство вместе с Бурджанадзе. При таком ходе дел можно надеяться на Гольфстрим в грузино-российских отношениях, чего так желают народы обеих стран.