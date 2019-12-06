Минск, , 10:35 — REGNUM У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам. Об этом 6 декабря заявил журналистам в парламенте премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром России Дмитрием Медведевым — ред.), я посчитал — у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов», — приводит слова Румаса агентство БелТА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он считает Россию стратегическим партнёром своей страны, а жителей России — братским по отношению к белорусскому народом.