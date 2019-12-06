Первый замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев в своем выступлении отметил, что регион продвигает неуглеводородные прооекты. Особое внимание — научно-образовательному центру на базе САФУ, а также Северному федеральному медицинскому университету. На его базе поставлена задача создать соответствующий центр.
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в первый день форума. minvr.ru.
Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров на форуме отметил, что в ЯНАО добывается более 80 процентов газа всей России. Порт Сабетта — один из главных драйверов развития российской Арктики. А завод «Ямал СПГ» стал примером инвестирования и кооперации России, Китая и Японии. По словам чиновника, на производстве проекта «Арктика СПГ2» задействовано 800 российских предприятий.
Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов напомнил, что 30 процентов российской Арктики составляют территории Красноярского края. Создана стратегия края по развитию Севера и АЗРФ, реализуются три проекта по добыче углеводородов, что позволит на Арктике получить 528 млрд рублей.
«Работаем над созданием этнопоселков с сохранением культуры коренных малочисленных народов Севера (три пилотных населённых пункта) в тундре, лесотундре и тайге, с поддержкой национальных ремёсел, прежде всего оленеводства. На Таймыре создадим завод по переработке оленины совместно с финской компанией. Создаём институт Севера и Арктики на базе СФУ, в Норильске запускаем программу реновации жилья», — сказал чиновник.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, выступая на форуме, заявил, что Северная столица не претендует на звание «столицы Арктики», но по факту является основным координатором и интегратором арктической активности.
«У нас в при Комитете по делам Арктики создан Совет представительств регионов Арктической зоны РФ, у нас основное судостроение, проектные мощности, петербургское конструкторское бюро «Айсберг» разработало проект ледокола «Лидер», у нас научно-технический потенциал, работаем над созданием радиотехнического телекоммуникационного кластера», — сказал чиновник Смольного.
Начался второй день работы на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который с 5 по 7 декабря проходит в Санкт-Петербурге.