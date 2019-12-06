В Санкт-Петербурге продолжает свою работу IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Перспективы развития Арктической зоны России обсуждают около 2500 делегатов из 40 регионов России: губернаторы и представители органов власти всех арктических регионов, представители федеральных министерств и ведомств, сенаторы и депутаты Федерального собрания РФ. Делегации на форум направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и АТР.

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