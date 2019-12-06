6 Декабря
 
10:41

Первый замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев в своем выступлении отметил, что регион продвигает неуглеводородные прооекты. Особое внимание — научно-образовательному центру на базе САФУ, а также Северному федеральному медицинскому университету. На его базе поставлена задача создать соответствующий центр.

10:41

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в первый день форума. minvr.ru.

10:30

Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров на форуме отметил, что в ЯНАО добывается более 80 процентов газа всей России. Порт Сабетта — один из главных драйверов развития российской Арктики. А завод «Ямал СПГ» стал примером инвестирования и кооперации России, Китая и Японии. По словам чиновника, на производстве проекта «Арктика СПГ2» задействовано 800 российских предприятий.

10:26

Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов напомнил, что 30 процентов российской Арктики составляют территории Красноярского края. Создана стратегия края по развитию Севера и АЗРФ, реализуются три проекта по добыче углеводородов, что позволит на Арктике получить 528 млрд рублей.

«Работаем над созданием этнопоселков с сохранением культуры коренных малочисленных народов Севера (три пилотных населённых пункта) в тундре, лесотундре и тайге, с поддержкой национальных ремёсел, прежде всего оленеводства. На Таймыре создадим завод по переработке оленины совместно с финской компанией. Создаём институт Севера и Арктики на базе СФУ, в Норильске запускаем программу реновации жилья», — сказал чиновник.

10:21

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, выступая на форуме, заявил, что Северная столица не претендует на звание «столицы Арктики», но по факту является основным координатором и интегратором арктической активности.

«У нас в при Комитете по делам Арктики создан Совет представительств регионов Арктической зоны РФ, у нас основное судостроение, проектные мощности, петербургское конструкторское бюро «Айсберг» разработало проект ледокола «Лидер», у нас научно-технический потенциал, работаем над созданием радиотехнического телекоммуникационного кластера», — сказал чиновник Смольного.

10:18

Начался второй день работы на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который с 5 по 7 декабря проходит в Санкт-Петербурге.