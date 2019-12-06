Киев, , 10:15 — REGNUM Продажа земли иностранцам и война в Донбассе грозят Украине уничтожением. Страну ведут к этому целенаправленно, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину», — такие слова Рабиновича приведены на сайте партии.

По словам парламентария, президента Владимира Зеленского нужно поддержать в стремлении добиться мира, но и не позволить «ставленникам Сороса» распродать украинскую землю. На Украине специально спровоцировали вооруженный конфликт, а теперь ведут страну к последнему рубежу — продаже земли, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что украинскую землю распродадут иностранцам, а спустя полгода состоится принятие страны в НАТО.

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