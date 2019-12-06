Бали, Индонезия, , 10:06 — REGNUM Соединенные Штаты выразили готовность сотрудничать с Индонезией в области демократии, прав человека и управления, сообщает Sindonews.

В кулуарах демократического форума на Бали посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший заявил, что он очень рад возможности присутствовать на этой встрече и поздравить Индонезию с организацией мероприятия и повышением важности демократии в регионе и на международном уровне.

«США по-прежнему с нетерпением ждут сотрудничества с Индонезией для продвижения демократии, управления, религиозного плюрализма и прав человека, чтобы Индонезия и страны региона могли иметь стабильное, свободное и процветающее будущее», — отметил посол США в Индонезии.

По его словам, важнейшей частью демократии является вовлечение всех граждан, как женщин, так и мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Балийского гражданского общества Хасан Вираджуда заявил, что демократия в Европе и США всё больше снижается.

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