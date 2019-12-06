Тбилиси, , 10:08 — REGNUM Генеральный директор грузинского телеканала «Главный канал» Ника Гварамия не пойдет на опрос в Службу государственной безопасности (СГБ), несмотря на то, что его вызвали повесткой. Об этом 5 декабря журналистам «ИнтерпрессНьюс» рассказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

«Мы не собираемся завтра идти на опрос в СГБ. Если вызовут в суд, туда мы явимся», — заявил юрист.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря Гварамия на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, что его вызывают в СГБ. Гендиректор канала предположил, что это связано с его призывом «свергнуть узурпатора», размещённом в соцсети.

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