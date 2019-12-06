Воронеж, 6 декабря 2019, 10:00 — REGNUM Павел Толстых назначен на должность руководителя управления делами правительства Воронежской области 5 декабря, сообщили в пресс-центре правительства региона.
Приказ о назначении Павла Толстых на должность руководителя управления делами правительства подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Павел Толстых уже имеет опыт работы на данном посту — он возглавлял управление в 2017 году, затем перешёл на должность заместителя, а в 2018 году исполнял обязанности руководителя после увольнения Александра Кучеренко.