Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Партия «Единая Грузия-Демократическое движение», лидером которой является Нино Бурджанадзе решила ответить на критику оппонентов в ее адрес и сообщила обществу часть информации о целях визита Бурджанадзе в Москву.

Специальное заявление пресс-служба партии распространила 5 декабря вечером. Главными вопросами, которые лидер движения обсуждает в российской столице, выделены вопрос освобождения задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили и вопрос невмешательства России во внутренние дела Грузии на фоне протекающих в стране внутриполитических процессов.

«В создавшейся тяжелой ситуации на всех встречах был подчеркнут вопрос освобождения врача Важи Гаприндашвили. Нино Бурджанадзе на каждой встрече обращалась к представителям правительства России с просьбой максимального содействия быстрому освобождению Важи Гаприндашвили», — сказано в заявлении.

По информации пресс-службы партии, российская сторона выразила готовность содействия этому процессу, и Бурджанадзе надеется на положительное решение вопроса с врачом Гаприндашвили.

«Также очень важно, что на фоне существующего в Грузии тяжелого политического кризиса (который ясно видят и в России), было подчеркнуто, что протекающий в Грузии политический кризис — это внутреннее дело Грузии, в которое Россия ни в коем случае вмешиваться не будет», — отмечено в заявлении.

В рамках визита Нино Бурджанадзе уже провела встречи с заместителем министра иностранных дел Руденко, депутатами Совета Федерации Григорием Карасиным, Алексеем Пушковым, Игорем Морозовым. На 6 декабря запланированы встречи с председателем комитета по внешним делам Совета Федерации Константином Косачевым, первым вице-спикером Думы Александром Жуковым и другими представителями законодательной и исполнительной власти России.

Отметим, что негативные оценки и заявления в связи с неожиданным визитом Нино Бурджанадзе в Москву сделали как представители грузинских властей, так и лидеры оппозиционных партий, с которыми Бурджанадзе и ее соратники в последнее время объединились в борьбе за проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Депутаты от правящей партии усмотрели в этом визите подтверждение тому, что действиями грузинской «объединенной оппозиции» движут российские силы и российские интересы, а оппозиционные политики обвинили коллегу в тайном сговоре с нынешней властью, которую они рассматривают как проводника интересов России в Грузии.