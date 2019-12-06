Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Новую избирательную модель, которая повторяет парламентскую систему США, планируется рассмотреть в Тбилиси в центральном офисе правящего политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на заседании парламентского большинства. Об этом сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс» со ссылкой на пресс-службу партии.

По данным журналистов, собрание запланировано на 11:00 (10:00 мск) 6 декабря. На нем рассмотрят предложение группы мажоритарных депутатов ввести в Грузии двухпалатную парламентскую систему, как в США.

Как передавало ИА REGNUM, волна протестов в Грузии началась после того, как провалилось голосование за законопроект, который предусматривал введение пропорциональной системы выборов в парламент. Оппозиционные партии объединились и стали требовать введение «немецкой» избирательной модели. Представители властей заявили, что это будет противоречить конституции Грузии, но внедрение «американской» системы тоже не соответствует основному закону страны.

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