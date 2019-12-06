Багдад, 6 декабря 2019, 09:58 — REGNUM Демонстранты, протестующие в Ираке последние два месяца, требуют роспуска парламента, об этом 5 декабря сообщает Kurdistan24.
После отставки премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди манифестанты не успокоились, теперь они выдвигают более радикальные требования.
Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Недовольство граждан страны вызвано высоким уровнем коррупции, безработицей и падением уровня жизни.
В ходе столкновений с сотрудниками правопорядка в акциях протеста погибли свыше 400 человек. Более 17 тыс. человек получили ранения.
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