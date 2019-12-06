Москва, , 09:45 — REGNUM В Госдуме на примере решения вопроса о невыдаче виз США российским делегациям отметили общее в руководстве Америкой и Россией.

«(Президенту США Дональду) Трампу, как и (президенту РФ Владимиру) Путину, приходится решать многие проблемы в режиме ручного управления», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.

Ранее США отказали в визах российским парламентариям, которые намеревались принять участие в ряде международных мероприятий.

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