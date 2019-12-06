Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) предложил организовать в Нур-Султане или Алма-Ате встречу представителей стран Туркестана, сталкивающихся с проблемами репатриации, реинтеграции и реабилитации лиц, вернувшихся из зон боевых действий. Об этом написал президент МККК Петер Маурер в письме главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава международного комитета обратился к президенту Казахстана в связи с успешным завершением гуманитарной операции «Жусан». Маурер отметил, что Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи.

Президент МККК выразил готовность поддержать усилия правительства Казахстана путем организации посещения лиц, задержанных в Казахстане в связи с их вовлеченностью в конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 ноября в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что из Ирака эвакуировано 14 детей, которые находились в тюрьме со своими осужденными материями.

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