Париж, , 09:38 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится в Прагу 6 декабря 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министр выступит с речью о наследии Европы и вопросах европейского суверенитета и безопасности на международной конференции, посвященной 30-летию падения железного занавеса.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с бывшими политическими диссидентами и людьми, подписавшими Хартию-77, чтобы почтить их приверженность демократии и свободе.

Глава МИД также встретится со своим чешским коллегой.

«В контексте плотных и динамичных двусторонних отношений стороны обсудят основные проблемы текущих европейских и международных дел, в частности безопасность и стабильность Сахеля», — говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, Хартия-77 — это документ, ставший основанием для формирования группы политических диссидентов в Чехословакии.