Амстердам, , 09:19 — REGNUM Южная Африка выдала Нидерландам гражданина Нигерии, которого подозревают в похищении и удерживании в заложниках команды голландского торгового судна.

Подозреваемый в прошлом году был задержан в аэропорту Иоханнисбурга. Ранее голландская Государственная прокуратура выдала международный ордер на арест против нигерийца, который подозревается в пиратстве, насильственных действиях на борту судна, угоне судна и вымогательстве.

В апреле 2018 г. 11 членов судовой команды торгового судна, принадлежащего судоходной компании из г. Гронинген, были похищены нигерийскими пиратами, которые около месяца удерживали их в плену.

В голландской Государственной прокуратуре сообщили, что подозреваемые в пиратстве редко предстают перед голландским судом. В 2012 г. группа сомалийских пиратов была осуждена на 4 ½ года заключения, хотя прокуратура требовала десять лет.