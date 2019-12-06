Сочи, Краснодарский край, , 09:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт 6 декабря в Сочи встречу с представителями деловых кругов Германии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу это подтвердить», — ответил Песков в ответ на просьбу дать комментарий словам председателя правления Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэля Хармса о встрече с Путиным.

Также он отметил, что это традиционная встреча, которую ожидают представители бизнеса Германии. Помимо этого, добавил Песков, немецкий бизнес ценится в России и широко в ней представлен.

«Равно как и для бизнесменов других стран, для них (немецких бизнесменов) создают максимально комфортные условия для работы, а сами предприниматели имеют планы по расширению своего бизнеса», — рассказал пресс-секретарь российского лидера и добавил, что все эти вопросы будут вынесены на обсуждение на встрече с президентом России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи заявил, что стратегическое партнерство России и Сербии подтверждается ежедневной работой в сфере политики, экономики и безопасности.