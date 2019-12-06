Берлин, , 09:10 — REGNUM Дуальное образование имеет большое значение для развития экономики Казахстана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент Казахстана отметил, что в республике используется немецкий опыт, а специалисты в области образования продолжают сотрудничать с ФРГ. Токаева также спросили о снижении товарооборота между странами.

В частности, по итогам первых восьми месяцев 2019 года экспорт из Казахстана в Германию сократился на 21,4%, что связано с ситуацией на нефтяном рынке. «Главная цель моего сегодняшнего визита — изменить ситуацию», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию. Ранее он заявлял, что главной целью визита является развитие экономического сотрудничества и политического взаимодействия.

Отметим, при дуальном образовании совмещают теоретическое обучение в учебном заведении и практические занятия непосредственно на предприятии.

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